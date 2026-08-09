Александр Невский потерял почти $19 млн на провалах своих фильмов в Голливуде

Актер Александр Невский потерял около 20 млн долларов из-за провалов фильмов Александр Невский потерял почти $19 млн на провалах своих фильмов в Голливуде

Москва9 авг Вести.Актер, продюсер и бодибилдер Александр Курицын, известный под псевдонимом Александр Невский, потерял в последнее время почти 19 миллионов долларов из-за провалов его фильмов в Голливуде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, за последние фильмы прибыль студии Невского составила суммарно $1,5 млн при затратах в 20,5 млн. При этом, что в этих лентах играли такие известные российскому зрителю актеры, как Дэнни Трехо, Эрик Робертс, Марк Дакаскос и другие.

Свою кинокомпанию Hollywood Storm Невский зарегистрировал в далеком 2007 году в арендованной квартире в Беверли-Хиллз, но позже переехал в район побюджетнее. Киностудия стабильно работает в убыток, кассовые сборы не покрывают расходы, а местные инвесторы все реже верят в его киношедевры. В среднем его боевики набирают около 3/10 зрительских баллов отмечается в материале

Невскому 55 лет, он уроженец Москвы, но проживает в США. Актер в 2022 году выступил против специальной военной операции на Украине и резко критически высказывался о России, называя свою родную страну "империей зла".