Москва23 мая Вести.Правоохранительные органы Канады подтвердили обнаружение и опознание останков актера Стюарта Маклина в районе Лайонс-Бей (Британская Колумбия). Об этом пишет CBC.

Ранее он числился пропавшим без вести. В последний раз 45-летнего артиста видели 15 мая рядом с его домом. 18 мая в полицию поступило заявление об исчезновении, после чего начались поиски.

Останки были найдены и идентифицированы в том же районе, где он проживал.

Мы с гордостью представляли Стю более десяти лет. Он был уважаемым и почитаемым членом кино- и телесообщества Ванкувера. Его всегда будут помнить за доброту и чувство юмора заявил его агент Джоди Каплан

Следствие проверяет все возможные версии, включая криминальный характер смерти. Район Брюсвик-Бич неподалеку от дома актера 22 мая обследовали служебные собаки с полицейскими.

Маклин снимался в седьмом сезоне "Вирджин Ривер" на Netflix, втором сезоне драмы "Убийство в маленьком городе", сериале "Убийство с улыбкой" и других. Всего в его фильмографии более 35 проектов.

