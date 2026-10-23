"Это переломный момент": Макрон о теракте в пригороде Парижа Макрон: теракт в пригороде Парижа - переломный момент для Франции

Москва23 окт Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон назвал теракт, произошедший в пригороде Парижа, переломным моментом. Его слова приводит газета Le Monde.

Я называю это переломным моментом, потому что впервые мы столкнулись с террористическим актом, спланированным с целью убить наших сограждан, наших детей из-за цвета их кожи или религии, которую им приписывают сказал Макрон журналистам

Ранее французские СМИ сообщали, что неизвестный мужчина устроил стрельбу в нескольких местах в департаменте Ивелин. Один человек погиб, пятеро получили серьезные ранения. Среди них - 12-летняя девочка. Преступника задержали и поместили под стражу.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес предположил, что теракт совершен на почве расовой ненависти.