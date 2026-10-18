Москва18 октВести.Президент США Дональд Трамп призвал французские власти закрыть границы республики и взять ситуацию под контроль, "пока не стало слишком поздно". Об этом глава Белого дома заявил на своей странице в соцсети Truth Social.
По мнению американского лидера, миграция людей "из совершенно другого мира, людей с ненавистью в сердцах" разрушила "некогда великую страну".
Франция горит! … Закройте границы и возьмите ситуацию под свой контроль, пока не стало слишком поздно!написал Трамп
Масштабные акции протеста охватили сразу несколько французских городов. В Париже к вечеру 17 октября митинги вылились в масштабные столкновения с полицией и погромы. Полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ. В результате беспорядков во французской столице пострадали более 10 полицейских, задержаны не менее 855 человек.