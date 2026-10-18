Политолог Кошкин обозначил главные причины беспорядков во Франции Политолог Кошкин назвал траты на Украину причиной протестов во Франции

Москва18 окт Вести.Французы недовольны огромными финансовыми расходами на помощь Украине и кризисом неконтролируемой миграции. Об этом сообщил завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с NEWS.ru.

Эксперт отметил, что протестная активность перешагивает границы Франции и находит отклик в соседних государствах, включая Италию.

По его оценке, общее социальное напряжение в странах Европы формируется на фоне неудачных шагов национальных правительств.

Среди них прежде всего это нерегулируемая миграция и колоссальные расходы, которые идут ... на поддержку конфликта на Украине заявил политолог

Кошкин также прокомментировал реакцию американского лидера Дональда Трампа, призвавшего Париж перекрыть границы. Он пояснил, что президент Штатов лишь фиксирует реальную глубину европейского кризиса и при этом пользуется моментом, чтобы указать французскому коллеге Эммануэлю Макрону на неспособность взять ситуацию под контроль.

Масштабные акции протеста охватили сразу несколько французских городов. В Париже к вечеру 17 октября митинги вылились в масштабные столкновения с полицией и погромы. Полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ. В результате беспорядков во французской столице пострадали более 10 полицейских, задержаны не менее 855 человек.