Трамп сравнил ситуацию с иммигрантами в ЕС с котлом, "который вот-вот взорвется"

"Котел вот-вот взорвется": Трамп об участии иммигрантов в беспорядках в Европе Трамп сравнил ситуацию с иммигрантами в ЕС с котлом, "который вот-вот взорвется"

Москва20 окт Вести.Ситуация с иммигрантами во Франции и других странах Европы похожа на "котел, который вот-вот взорвется", заявил президент США Дональд Трамп.

В беседе с журналистами в Белом доме глава Белого дома прокомментировал массовые беспорядки в Италии и Франции и заявил, что проблема — в отказе иммигрантов от ассимиляции.

Если посмотреть на Италию и Францию, то дело в иммиграции. Я всем им (европейским лидерам - прим. ред.) говорил, что это произойдет. Это котел, который вот-вот взорвется … Прискорбно это видеть сказал Трамп

17 октября во Франции, в том числе в Париже, прошли массовые акции протеста, участники которых выступали против подорожания топлива и падения покупательной способности населения.

Организаторы оценили число участников в 800 тысяч человек, тогда как министерство внутренних дел страны заявило о 550 тысячах. В ряде городов протесты переросли в беспорядки и стычки с полицией.

Участники беспорядков разграбили магазины люксовых брендов в нескольких крупных городах страны. Как заявил гендиректор торговой сети Carrefour Александр Бомпар, погромщики нанесли торговым точкам ущерб на сотни миллионов евро.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил о более чем 2 тысячах задержанных по всей стране и пообещал, что власти будут преследовать всех причастных к погромам и грабежам.