США прекратят взаимодействие с Европой, если она не решит вопрос с мигрантами Трамп пригрозил разорвать связи с Европой из-за проблем с миграцией

Москва20 окт Вести.Вашингтон прекратит свое взаимодействие с Европой, если та не решит проблему с миграцией.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки на митинге сторонников в штате Канзас.

Если они не найдут свой путь скоро, а они должны найти свой путь, у нас не останется выбора, только уйти … Мы не допустим того, чтобы это произошло здесь сказал Трамп

Трамп также отметил, что из-за недостаточной охраны границ, в Европу попадают люди, которые не любят искусство, архитектуру и жителей других стран. Глава Белого дома выразил надежду, что подобные ситуации – временны.

Ранее американский лидер выступил с другим заявлением. Он сказал, что Париж из-за бесконтрольного наплыва мигрантов в ближайшем будущем превратится в мусульманский город, а также сравнил ситуацию во Франции с котлом, который «вот-вот взорвется».