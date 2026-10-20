Трамп заявил, что Франция может перестать существовать Трамп: Франция может перестать существовать из-за нелегальных мигрантов

Москва20 окт Вести.Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Франция может перестать существовать, если из страны не будут выдворены нелегальные мигранты.

Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.

Если вы их не выдворите, у вас не будет Франции сказал Трамп

Накануне глава МВД Франции Лоран Нуньес отметил, что страна привлечет военных к охране объектов, чтобы высвободить силы полиции и жандармерии для противодействия беспорядкам.

Посольство России во Франции порекомендовало россиянам избегать мест массового скопления людей, а также районов, где проходят манифестации.