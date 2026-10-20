Москва20 октВести.На фоне масштабных протестов во Франции посольство РФ рекомендует россиянам избегать мест массового скопления людей, а также районов, где проходят беспорядки и манифестации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии.
Рекомендуем гражданам России, собирающимся посетить Францию и находящимся на французской территории, учитывать эти обстоятельства [беспорядков] при планировании поездокговорится в сообщении
Ранее в интервью ИС "Вести" эксперт Евгений Михайлов высказал мнение, что оружие французские погромщики получают с Украины.