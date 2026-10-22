Россия призвала ОБСЕ расследовать действия полиции против детей во Франции

Россия потребовала от ОБСЕ расследовать жестокость полиции к детям во Франции Россия призвала ОБСЕ расследовать действия полиции против детей во Франции

Москва22 окт Вести.На площадке ОБСЕ Россия призвала беспристрастно расследовать случаи чрезмерного применения полицейской силы против детей во время беспорядков во Франции. Об этом заявил постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский на очередном заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает ТАСС.

РФ призывает к объективному и беспристрастному расследованию всех случаев применения чрезмерной силы французской полицией в отношении детей заявил Полянский

Кроме того, Россия потребовала привлечь виновных к ответственности и прекратить практику избирательного подхода к обязательствам в рамках ОБСЕ.

Ранее сообщалось о задержаниях французской полицией 2,5 тысяч участников беспорядков, в том числе детей.