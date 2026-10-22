Москва22 октВести.На площадке ОБСЕ Россия призвала беспристрастно расследовать случаи чрезмерного применения полицейской силы против детей во время беспорядков во Франции. Об этом заявил постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский на очередном заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает ТАСС.
РФ призывает к объективному и беспристрастному расследованию всех случаев применения чрезмерной силы французской полицией в отношении детейзаявил Полянский
Кроме того, Россия потребовала привлечь виновных к ответственности и прекратить практику избирательного подхода к обязательствам в рамках ОБСЕ.
Ранее сообщалось о задержаниях французской полицией 2,5 тысяч участников беспорядков, в том числе детей.