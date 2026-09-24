Полянский: ОБСЕ не ответила России по поводу ударов ВСУ по мирным жителям Полянский: ОБСЕ не отреагировала на удары ВСУ по мирным жителям

Москва24 сен Вести.Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) до сих пор не дала развернутого ответа на обращения России, касающиеся ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам и населению России, заявил в беседе с РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Содержательных ответов мы от структур ОБСЕ и, в первую очередь, от швейцарского председательства не получали приводит РИА Новости слова Полянского

В этом отношении ОБСЕ мало чем отличается от большинства других международных организаций, в частности, от ООН, руководство которых в подобных случаях ограничивается в лучшем случае отписками, подчеркнул постпред и добавил, что знает это по опыту работы в ООН.

Полянский заявил, что механизма исключения России из состава ОБСЕ не существует, так как каждая страна самостоятельно решает вопрос об участии в этой организации.