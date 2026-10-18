Москва18 окт Вести.Автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере MAX призвал активнее заниматься молодежью в России. Он прокомментировал погромы в Европе.

Журналист отметил, что происходящее во Франции и Италии являются не просто зеркалом для России, а предупреждением, если "мы не дожмем ужесточение миграционной политики и не займемся воспитанием нашей молодежи".

Что происходит с детьми, если не заниматься их воспитанием, не растить готовыми к трудностям, к реалиям жизни, не говорить с ними, не объяснять, не развивать критическое мышление, мы и так видим. Вербовка наших детей агентами ГУР тому подтверждение пишет Андрей Медведев

Протесты во Франции начались в прошлом месяце из-за условий обучения и нехватки учителей в рабочих пригородах, а затем переросли в движение против неравенства, сокращения государственных расходов и роста стоимости жизни.

В воскресенье, как сообщает Reuters, Франция увидела последствия одного из самых жестких дней беспорядков: протесты против высоких цен и коммунальных услуг привели к гибели одного демонстранта, ранению сотен полицейских и аресту почти 1800 человек. Более полумиллиона человек присоединились к маршам в десятках городов.

Масштабные протесты также прошли в Бельгии, Португалии и Италии. В Италии демонстрации получили символическое название "День без Мелони". 17 октября они переросли в ожесточенные столкновения с полицией, которые, как и во Франции, сопровождаются беспорядками, поджогами и погромами магазинов.