Москва18 окт Вести.Протесты и беспорядки в Европе стали результатом ее разрыва с Россией и участия в конфликте на Украине на стороне нашего противника, такое мнение высказал Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести". Европейцам нужно выйти из мрака ненависти и вернуться к миру с Россией, убежден он.

Сегодня, по словам журналиста, бурлит весь европейский континент.

Кто бы мог себе представить, что международный гимн пролетариата – "Интернационал" – вновь зазвучит на парижских улицах? Вообще-то сегодня бурлит вся Европа – в разных странах по-разному. Французы, бельгийцы, испанцы и албанцы – в страшных уличных боях с увечьями и тысячами арестованных. Немцы в традициях своего "орднунга" себе такое позволить пока не могут – они обливают презрением своего самого непопулярного канцлера в истории Мерца и организованно ходят на участки для голосования на местных выборах, чтобы поддержать ведущую оппозиционную политическую силу – "Альтернативу для Германии"… В Италии фермеры на тракторах протестуют против заоблачных цен на дизель. Британия просто разваливается – Соединенное королевство грозит перестать быть соединенным перечислил Киселёв

Причина всего этого, по мнению журналиста, кроется в разрыве Европы с Россией и войне против нашей страны.

Все это – зримые приметы того, что Европа надорвалась. Надорвалась в бессмысленной битве с Россией... Разрыв с Россией и война с Россией обескровили Европу как на сегодня, так и лишили ее каких-либо светлых перспектив на будущее. Именно поэтому в Европе и зазвучал "Интернационал" считает Киселёв

Слова французского поэта-анархиста времен Парижской коммуны Эжена Потье, по словам журналиста, сегодня звучат еще и как антивоенный марш.

Европа запуталась, завралась, не знает толком чего хочет, деморализована и несчастна констатировал он

Сегодняшней Европе, убежден журналист, нужно выйти из мрака ненависти и вернуться к миру с Россией.

Европа, столь традиционно любимая и русскими классиками, Европа, та, у которой до сих пор гимн со словами "Обнимитесь, миллионы", сегодня трагически изломала себя, забрела во мрак и надорвалась в какой-то дурной ненависти. Пока не поздно, стоит встряхнуться и понять заново, что ценнее выбора, чем мир с Россией, нет. Россия к такому повороту точно готова. Вместе – будем сильнее заключил Киселёв

В субботу, 17 октября, во Франции начались масштабные акции протеста, направленные в том числе против роста цен и экономической политики властей. Так, 100 человек в масках и капюшонах атаковали штаб-квартиру телеканала CNews в западной части Парижа. Кроме того, группа участников протеста проникла в здание мэрии в Марселе и устроила там погром. По данным ТАСС, полиция применила слезоточивый газ против участников несогласованной акции на Елисейских полях в Париже.

Участники беспорядков разграбили магазины люксовых брендов в нескольких крупных городах страны. Как заявил гендиректор торговой сети Carrefour Александр Бомпар, погромщики нанесли торговым точкам ущерб на сотни миллионов евро.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что число задержанных во время массовых беспорядков превысило 2 тыс. человек.

Протесты также охватили Италию, Бельгию и Албанию.