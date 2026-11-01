Дмитриев: цены на энергию в Европе из-за отказа от газа РФ ведут к беспорядкам

Дмитриев связал уличные беспорядки в Европе с отказом от поставок газа из России Дмитриев: цены на энергию в Европе из-за отказа от газа РФ ведут к беспорядкам

Москва1 ноя Вести.Резкий рост стоимости энергоресурсов в странах Евросоюза на фоне безответственного разрыва отношений с российскими поставщиками газа стал причиной волнений и грабежей. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Высокие цены на энергию в ЕС ... ведут к деиндустриализации, беспорядкам и грабежам написал спецпредставитель главы государства в социальной сети X

Он подчеркнул, что кризисные явления были ожидаемыми. По его оценке, негативную динамику усиливают провальная миграционная политика ЕС и нежелание еврочиновников признавать и исправлять допущенные ошибки.

Молодежные протестные акции прошли в минувшую субботу в 34 городах Германии. Участие в них приняли порядка 184 тысяч человек. В основном от властей ФРГ требовали реформу образования, борьбу с ростом стоимости жизни и отказ от возвращения в страну обязательной военной службы.

В тот же день в ряде городов Франции в манифестациях приняли участие более 320 тысяч человек. Массовые протесты также затронули Польшу, Италию, Албанию.