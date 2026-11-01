Киселёв: в Европе деиндустриализация, молодежь бунтует, не видя будущего Киселёв назвал протесты на улицах городов ЕС следствием отказа от газа из РФ

Москва1 ноя Вести.Уличные протесты жителей Западной Европы - одно из следствий отказа Евросоюза от российского газа. Такое мнение высказал Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

Журналист отметил: подземные хранилища газа в Германии заполнены на 62% при необходимых для этого времени года 85%, а немецкая промышленность теряет сотни тысяч рабочих мест.

Если разобраться, то ведь и насилие на улицах западноевропейских городов - тоже результат… отказа от российского газа. Был бы наш стабильный газ по приемлемым ценам - другая была бы жизнь и другие перспективы. Бунтует ведь сейчас молодежь, которая уже никогда не будет жить так хорошо, как их родители каких-то 30-40 лет назад. Бунтуют, потому что не видят будущего подчеркнул журналист

Ситуацию могло бы исправить возобновление поставок российского газа по трубопроводам "Северный поток", отметил он.

Можно ли спасти ситуацию? Можно, возобновив работу газопроводов "Северный поток" 1 и 2. Тем более, что один из четырех трубопроводов не поврежден, и поставки газа по нему можно начать, не откладывая. Было бы желание напомнил Киселёв

Пока же в Европе идет стремительная деиндустриализация, а крупный бизнес, в частности, немецкий, бежит в США и Китай.

Если ничего не сделать, Германия и Европа обречены констатировал Киселёв

Ранее журналист призвал европейцев выйти из мрака ненависти и вернуться к миру с Россией.