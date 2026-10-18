Москва18 октВести.Запад пал из-за неспособности обсуждать и исправлять важнейшие ошибки в вопросах миграции, энергетики и разжигания войн. Об этом спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев написал в соцсети Х.
Таким образом он прокомментировал видео протестов во французском Марселе.
Запад пал из-за неспособности обсуждать и исправлять важнейшие ошибки в вопросах миграции, энергетики и разжигания войннаписал Дмитриев
Он также отреагировал на видео с беспорядками в Париже.
Самоубийство западной цивилизации из-за миграционного хаосаговорится в публикации
Более 500 тысяч человек вышли в субботу, 17 октября, на акции протеста по всей Франции против роста стоимости жизни и повышения цен. BFMTV уточняет, что в ряде французских городов, включая Париж, Марсель, Ниццу, Лион и Лилль, демонстрации сопровождались столкновениями участников акций с полицией, беспорядками и погромами.
В ходе протестов около 100 человек в масках и капюшонах атаковали штаб-квартиру CNews в западной части Парижа. Кроме того, группа участников протеста проникла в здание мэрии в Марселе и устроила там погром. Полиция применила слезоточивый газ против участников несогласованной акции на Елисейских полях в Париже.
Как сообщил ранее телеканал BFMTV со ссылкой на сводки правоохранителей, в ходе масштабных акций протеста французские полицейские заключили под стражу уже более 270 человек.