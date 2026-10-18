Дмитриев заявил о падении Запада от неспособности обсуждать и исправлять ошибки Дмитриев: Запад пал от неспособности исправлять ошибки в вопросах миграции

Москва18 окт Вести.Запад пал из-за неспособности обсуждать и исправлять важнейшие ошибки в вопросах миграции, энергетики и разжигания войн. Об этом спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев написал в соцсети Х.

Таким образом он прокомментировал видео протестов во французском Марселе.

Запад пал из-за неспособности обсуждать и исправлять важнейшие ошибки в вопросах миграции, энергетики и разжигания войн написал Дмитриев

Он также отреагировал на видео с беспорядками в Париже.

Самоубийство западной цивилизации из-за миграционного хаоса говорится в публикации

Более 500 тысяч человек вышли в субботу, 17 октября, на акции протеста по всей Франции против роста стоимости жизни и повышения цен. BFMTV уточняет, что в ряде французских городов, включая Париж, Марсель, Ниццу, Лион и Лилль, демонстрации сопровождались столкновениями участников акций с полицией, беспорядками и погромами.

В ходе протестов около 100 человек в масках и капюшонах атаковали штаб-квартиру CNews в западной части Парижа. Кроме того, группа участников протеста проникла в здание мэрии в Марселе и устроила там погром. Полиция применила слезоточивый газ против участников несогласованной акции на Елисейских полях в Париже.

Как сообщил ранее телеканал BFMTV со ссылкой на сводки правоохранителей, в ходе масштабных акций протеста французские полицейские заключили под стражу уже более 270 человек.