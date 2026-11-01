Дмитриев: беспорядки в Цюрихе свидетельствуют о кризисе в Европе после Байдена

Дмитриев указал на последствия ошибок эпохи Байдена для Европы Дмитриев: беспорядки в Цюрихе свидетельствуют о кризисе в Европе после Байдена

Москва1 ноя Вести.Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европа охвачена кризисом, вызванным ошибками эпохи бывшего президента США Джо Байдена.

По его словам, ситуация настолько серьезная, что беспорядки затронули даже Швейцарию.

Даже Швейцария горит, в то время как Европа взрывается из-за накопившихся ошибок мышления эпохи Байдена написал Дмитриев в соцсети X

Так он отреагировал на публикацию блогера Марио Науфала, который разместил видео с массовых протестов в Цюрихе и с иронией отметил, что Швейцария всегда считалась местом, куда "все едут за миром и нейтралитетом".

Ранее газета 20 Minuten сообщила о вспыхнувших в Цюрихе беспорядках левых радикалов: на улицах горят баррикады, полиция применила водометы.