Дмитриев допустил, что Запад прошел точку невозврата из-за системной лжи Дмитриев: Запад мог пройти точку невозврата из-за неспособности решить проблемы

Москва7 окт Вести.Запад, возможно, прошел точку невозврата из-за неспособности устранить причины своих собственных проблем и своей систематической лжи.

Об этом сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал протесты во Франции.

Запад, возможно, уже прошел точку невозврата из-за систематической лжи и неспособности устранить коренные причины своих проблем (миграция, просчеты в энергетике, разжигание войн, поляризация, самоуничтожение под влиянием идеологии woke). Нельзя вечно винить других в собственных проблемах написал Дмитриев в соцсети X

Ранее директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков рассказал ИС "Вести", что масштабы протестов во Франции достигли уровня выступлений 1968 года, в результате которых в отставку ушли премьер-министр Жорж Помпиду и первый президент Пятой республики Шарль де Голль.