Полиция во Франции применила к протестующим в школах слезоточивый газ

Митинги во Франции за реформы в образовании привели к стычкам с полицией Полиция во Франции применила к протестующим в школах слезоточивый газ

Москва6 окт Вести.Полиция применила слезоточивый газ против митингующих, блокировавших средние школы во Франции. Об этом сообщает Reuters.

Некоторые из митингующих несли плакаты с надписью "Государство убило национальное образование". В Тулузе родители, взявшись за руки, прошли маршем по городу.

Но в Страсбурге, Лионе и Ренне демонстрации временами перерастали в насилие: полиция применяла слезоточивый газ, а протестующие зажигали файеры на улицах и бросали метательные снаряды говорится в публикации

По данным Союза учащихся старших классов, более половины старших школ Франции были заблокированы или закроются на день. Местные органы власти пытаются организовать удаленное обучение.

Ранее директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков заявил, что масштабы протестов во Франции достигли уровня выступлений 1968 года.