Политолог Егорченков заявил, что протесты во Франции достигли уровня 1968 года Политолог Егорченков: масштаб протестов во Франции достиг уровня 68 года

Москва6 окт Вести.Масштабы протестов во Франции достигли уровня выступлений 1968 года, в результате которых в отставку ушли премьер-министр Жорж Помпиду и первый президент Пятой республики Шарль де Голль. Таким мнением с ИС "Вести" поделился директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Правильно говорят французские эксперты, что сейчас это ложится на очень серьезные внутренние проблемы: экономические, социальные и политические. Ровно такая же ситуация во Франции была очень похожая, по крайней мере, в 1968 году. Там тоже студенческие протесты легли на очень серьезную и политическую, и экономическую нестабильность. Напомню, тогда это привело к отставке Помпиду, а потом через год и великого товарища де Голля, который все равно не удержался на фоне всего этого, в ходе референдума вынужден был уйти в отставку подчеркнул Егорченков

Он добавил, что в Европе пытаются представить системный кризис как не связанные между собой проблемы.

Проблемы европейские, которые мы сегодня видим в разных странах и которую европейские аналитики … пытаются дефрагментировать, говорят, что здесь у нас жилищный кризис отдельно, здесь у нас кризис образования отдельно, здесь у нас энергетический кризис, все это отдельно, как будто не связанные между собой вещи. Как же не связанные? Связанные напрямую абсолютно заявил Егорченков

Ранее политолог Сергей Федоров оценил дорожные карты французских властей по урегулированию ситуации с протестами. По его мнению, разработанные меры не являются эффективными.