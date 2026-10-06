Эксперт сравнил протесты в Франции с кризисом 1968 года Эксперт Федоров считает выступления во Франции равными по накалу кризису 1968 г

Москва6 окт Вести.Вспыхнувшие во Франции молодежные протесты сравнимы по массовости с кризисом 1968 года. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Федоров.

Впервые, кстати говоря, с 1968 года такие массовые протесты, ну, не только студентов, но и школьников, старшеклассников… Как мы помним, в шестьдесят восьмом году все это закончилось политическим кризисом во Франции небывалым. Это был переломный момент вообще в истории пятой Французской республики отметил эксперт

Он также сделал предположение, почему проблемы в сфере образования привели к таким агрессивным последствиям.

Я думаю, что это частично это связано с французской политической культурой, где любые какие-то недовольства были … [заканчиваются] погромами, с драками и, так сказать, невозможностью найти какое-то компромиссное решение. Это свойственно французской политике, ну, в том числе, я думаю, и на уровне населения французского, так сказать, ДНК многих французов добавил Федоров

Он отметил, что ситуация в школьном образовании во Франции остается сложной уже несколько лет. При этом эксперт не считает, что протестующие старшеклассники винят власти в чрезмерной поддержке Украины, из которой социальный сектор недополучает средств. Сам же Федоров эту проблему считает очевидной.

Ранее сообщалось, что более тысячи человек пострадали во Франции в результате беспорядков, которые сопровождали протестные акции учащихся школ.