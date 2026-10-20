Эксперт Колташов: причина протестов во Франции - экономика, а не образование

Эксперт Колташов назвал настоящую причину протестов во Франции Эксперт Колташов: причина протестов во Франции - экономика, а не образование

Москва20 окт Вести.Причиной массовых протестов школьников и студентов во Франции стало не образование, а накопившиеся экономические проблемы. Такое мнение ИС "Вести" озвучил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Он добавил, что французская молодежь считает экономическую ситуацию в стране бесперспективной.

Франция взорвалась со школьников. С них начались массовые протесты, поскольку система образования разрушалась достаточно много времени. И это не явилось тем не менее главной причиной массовых выступлений, потому что эта главная причина состоит в экономических проблемах. Прежде всего, в бесперспективности экономической ситуации во Франции для молодежи. Именно поэтому студенты с такой яростью, ну и школьники в первую очередь старшеклассники выступили против политики правительства Эммануэля Макрона подчеркнул Колташов

Ранее ситуацию во Франции прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он сравнил это с котлом, который "вот-вот взорвется".