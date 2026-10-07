CNN: финансовые проблемы во Франции могут привести к краху Евросоюза

На Западе предположили, что финансовый кризис во Франции приведет к краху ЕС CNN: финансовые проблемы во Франции могут привести к краху Евросоюза

Москва7 окт Вести.Беспрецедентная волна протестов во Франции обнажила растущие финансовые проблемы страны, которые с большой вероятностью могут вызвать масштабный кризис в Европе. Об этом сообщает телеканал CNN.

Собеседники канала отметили, что экономические проблемы во Франции, вероятно, перейдут в соседние страны.

Потенциально может привести к серьезному кризису во всем регионе сказал в эфире телеканала экономист по Европе в консалтинговой фирме Oxford Economics Анхель Талавера

Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что недовольство протестующей молодежи не могло возникнуть из ниоткуда.

Протесты старшеклассников и студентов во Франции идут вторую неделю. Участники выступают против перегруженного расписания, дефицита кадров и других проблем французского образования. Демонстрации сопровождаются беспорядками и столкновениями протестующих с полицией.