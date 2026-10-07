Москва7 окт Вести.Текущие массовые протесты во Франции можно сравнить с событиями Великой французской революции, которые начались в 1789 году. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал основатель Центра стратегического и политического анализа, французский военный эксперт Ксавье Моро.

По его словам, государственный долг страны на сегодняшний день достиг 120% ВВП, поэтому у правительства нет ресурсов, чтобы разрешить проблему с беспорядками.

Сейчас мы находимся в реально очень опасном цикле, который можем почти назвать революционным, потому что у нас все как в 1789 году. Долг, потому что у нас война за границей, которая нас не касается, [тогда] то же самое было. Потому что налоговая система не работает, и никто не хочет нам дать деньги, потому что никто не доверяет правительству высказал свою точку зрения Моро

Протесты старшеклассников и студентов во Франции идут вторую неделю. Участники выступают против перегруженного расписания, дефицита кадров и других проблем французского образования. Демонстрации сопровождаются беспорядками. По последним данным, по всей стране задержаны более шести тысяч человек, большая часть которых несовершеннолетние.

На фоне обострения обстановки президент Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание с участием нескольких ключевых министров правительства.