Эксперт оценил влияние недостатка средств в бюджете Франции на протесты Эксперт Моро: ситуация с протестами во Франции опасна на фоне недостатка средств

Москва7 окт Вести.У Франции нет возможности, в частности выплачивать зарплату учителям или разрешить проблему с ростом цен на бензин, и на фоне недостатка денежных средств в бюджете проходящие в стране беспорядки вызывают серьезные опасения. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил основатель Центра стратегического и политического анализа, французский военный эксперт Ксавье Моро.

По его словам, за последние 10 лет государственный долг Франции увеличился на 1300 млрд евро и на сегодняшний день составляет более 3500 млрд евро.

За последние три года мы [находимся на] краю банкротства. Мы уже в банкротстве. Денег нет. Дизель скоро будет стоить три евро за литр… Плюс есть очень важный фактор – это массовая неконтролируемая иммиграция. И из-за этого не хватает учителей в школах. И плюс все те районы, где живут мигранты, учителя не хотят там работать, потому что там опасно сообщил Моро

Он отметил, что в преддверии президентских выборов от кандидатов все чаще звучат лозунги о прекращении поддержки Украины для сохранения денег в бюджете.

И сейчас большинство кандидатов говорят, что хватит помогать Украине, потому что денег нет. У нас нет денег ни для учителей, ни для энергии, ничего нет. И поэтому ситуация очень-очень опасная, очень напряженная добавил эксперт

Протесты старшеклассников и студентов во Франции идут вторую неделю. Участники выступают против перегруженного расписания, дефицита кадров и других проблем французского образования. Демонстрации сопровождаются беспорядками. По последним данным, по всей стране задержаны более шести тысяч человек, большая часть которых несовершеннолетние.

На фоне обострения обстановки президент Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание с участием нескольких министров.