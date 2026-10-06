Москва6 окт Вести.Дорожные карты, которые наметили власти Франции, для урегулирования ситуации с протестами старшеклассников – это не решение, а обещание, которого явно недостаточно. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Федоров.

Премьер-министр каких-то пять дорожных карт наметил для улучшения ситуации. Это обещание, конечно, которого явно недостаточно. Ну, в качестве стабилизационной меры намечено создание информационной платформы… Это такая книга жалоб, что называется, для школ, лицеистов и преподавателей, [чтобы] какие-то недовольства и предложить меры по улучшению ситуации в данной сфере. Не знаю, насколько это будет эффективным, но по крайней мере власти и министр образования считают, что это каким-то образом сможет наладить диалог с протестующими и разрядить взрывоопасную ситуацию отметил эксперт

Также Федоров выразил сомнение, что власти смогут продвинуть законопроект, который позволит штрафовать родителей за ущерб, нанесенный их детьми во время протестов.

Не знаю, насколько это продвинется. Многие левые депутаты считают, что во всем виноваты, естественно, власти, и это так. И поэтому наказывать еще и родителей, а, как правило, это родители, которые еле сводят концы с концами, наказывать еще их и материально - неправильно. Поэтому волшебных рецептов, как всегда, нет добавил Сергей Федоров

Эксперт рассказал, что во Франции сейчас крайне сложная финансовая ситуация, и в бюджете нет средств на поддержку системы образования. Федоров не исключил, что за приближающейся в стране президентской кампанией последуют и парламентские досрочные выборы.

Ранее стало известно, что свыше 6 тысяч человек были задержаны во Франции с начала массовых протестов школьников. Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел страны.