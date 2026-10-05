Депутат рассказал, как руководство Франции может успокоить протесты в стране Афонин: власти Франции успокоят протесты, если направят деньги на образование

Москва5 окт Вести.Руководство Франции может успокоить протесты, если направит деньги не на помощь Украине, а на образование в своей стране. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя Комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

Та помощь, которая идет Украине, – это фактически полная сумма, которая идет на образование во Франции. То есть, что мешает французским руководителям … вместо того, чтобы продолжать бессмысленную поддержку Украины, с точки зрения отправки средств и вооружения, решить проблему образования. Увеличили в два раза бюджеты. И, конечно, очевидно, найдутся деньги, чтоб отремонтировать школы. Это одно из главных требований протестующих сказал он

Депутат добавил, что также найдутся деньги и на повышение зарплат учителям.

В том числе, они не будут так перегружены, придут новые специалисты на достойные зарплаты. То есть прямым направлением средств вместо помощи Украине на свое образование Франция может успокоить те протесты, которые происходят. Но они же этого не делают сказал он

Протесты старшеклассников и студентов во Франции продолжаются вторую неделю. Демонстранты выступают против перегруженного расписания, дефицита кадров и других проблем в сфере образования. Ряд протестов сопровождается беспорядками.