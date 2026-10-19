Депутат Афонин связал беспорядки во Франции с Зеленским Депутат Афонин: виновники беспорядков во Франции – правящая элита ЕС и Зеленский

Москва19 окт Вести.Главными виновниками беспорядков во Франции являются правящая элита Европы и Владимир Зеленский, поскольку ресурсы страны направлялись на поддержку Украины, а не на внутреннюю политику и поддержку своих граждан. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил первый заместитель председателя ГД по безопасности и противодействию коррупции, фракция КПРФ Юрий Афонин.

Он отметил, что протестные настроения во Франции нарастают из-за ухудшения положения граждан.

Это идет по нарастающей, и на самом деле в основе всего это действительно ухудшение положения жизни граждан. Почему это происходит? Ну, совершенно очевидно, главный виновник всего происходящего – это правящая элита Европы и господин Зеленский. Потому что большие финансовые потоки, вот эта пропагандистская машина, она была направлена на поддержку нацистской Украины. Меньшее внимание, я уверен, уделялось и внутренней политике Франции, и в той же Германии, значит, тратили ресурсы, а теперь пожинают плоды заявил Афонин

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству принять меры для предотвращения новых беспорядков. Глава Франции осудил разграбление магазинов, нападения на госучреждения и мэрии, а также поджоги, произошедшие в нескольких городах страны.