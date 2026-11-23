Депутат Афонин: у европейцев начинает спадать пелена с глаз по поводу Зеленского Депутат Афонин: в Европе все больше высказывают реальные оценки Зеленского

Москва23 ноя Вести.Европейские политики и средства массовой информации начинают все больше давать реальные оценки действиям главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

Итальянские средства массовой информации, французские политики, например, Жан-Люк Меланшон, все больше уже в публичной сфере высказывают реальные оценки Зеленского и его поведения. Да, выпустили джина из бутылки. Да, многое ему позволили, и теперь приходится, особенно европейским элитам, которые связаны с Зеленским, в том числе своим будущим, где-то даже под его дудку танцевать… Пелена определенная с глаз спадает считает депутат

Западные СМИ пишут, что предстоящие президентские выборы во Франции вызывают панику в Киеве. Нынешние фавориты Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон, как предполагается, могут в случае избрания изменить курс Макрона на поддержку Украины.