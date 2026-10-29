Поддубный допустил, что Европа скоро будет склонять Зеленского к миру Поддубный: Европа скоро будет принуждать Зеленского к миру

Москва29 окт Вести.Европе становится все сложнее вести войну украинскими руками, поэтому может наступить такой момент, когда европейские чиновники начнут склонять главу киевского режима Владимира Зеленского к миру. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный.

Он обратил внимание на то, что Украина фактически лишилась возможности отражать удары Вооруженных сил России и оказалась в ситуации, когда есть риск не пережить зиму, даже несмотря на серьезное финансирование со стороны европейских союзников.

Европа все меньше хочет платить Зеленскому, и со всеми общеевропейскими проблемами понятно, что продолжать воевать украинскими руками с нами Европе довольно затруднительно. Тут может случиться для режима просроченного президента Украины Зеленского идеальный шторм, когда в силу различных условий Зеленского будут вынуждать вести переговоры… Мне кажется, что мы можем еще увидеть ситуацию, при которой принуждать к миру Зеленского будут его даже не союзники бывшие, а его спонсоры, которые подталкивали его в 2022 году на то, чтобы нарушить переговорный процесс и убедили его в том, что надо воевать с нашей страной сказал Поддубный

По словам журналиста, такая ситуация может произойти в том случае, если у Европы на фоне отсутствия поддержки Соединенных Штатов дела пойдут по "пессимистичному сценарию".

Ранее Поддубный отметил, что киевский режим не может позволить себе, чтобы конфликт на Украине завершился, иначе это приведет к формальному уничтожению. Именно поэтому, считает военкор, Украина всеми силами пытается сорвать переговорный процесс.