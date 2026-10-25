Завершение войны будет губительно для киевского режима, заявил Поддубный Поддубный: власти в Киеве физически не могут допустить окончания войны

Москва25 окт Вести.Киевский режим физически не может себе позволить, чтобы война на Украине когда-нибудь закончилась, иначе это приведет к его формальному уничтожению. Поэтому власти на Украине всеми силами стараются сорвать любой переговорный процесс, заявил Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он отметил, что когда в информационном пространстве вновь возникает идея о возобновлении мирных переговоров, то Киев усиливает свою работу по совершению террористических ударов по мирному населению в России.

Киевский режим – это люди, которые настолько зависимы от продолжения войны, что просто физически не могут себе позволить допустить, что она когда-то закончится. От продолжения войны зависит их буквально существование, то есть война закончится, они не выживут. Это хорошо заметно по тому, что в разгар вновь оживленного переговорного процесса они делают все возможное, чтобы сорвать этот процесс объяснил Поддубный

Ранее сообщалось, что трехсторонняя встреча между Россией, США и Украиной, которая состоится в ноябре после паузы в переговорах, будет "пристрелочной", так как контактов по этому вопросу давно не совершалось. Консультации могут пройти в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.