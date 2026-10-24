Москва24 октВести.Для урегулирования ситуации на Украине европейским политикам необходимо убедить главу киевского режима Владимира Зеленского завершить конфликт. Об этом заявил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
По его словам, исход противостояния уже предрешен.
Мы знаем, что Россия победит, а Украина проиграет. Вопрос лишь в том, насколько тяжелым будет ее поражениесказал эксперт
Дэвис также отметил, что Европа пока не хочет завершения конфликта, поэтому продолжает помогать финансово Украине, не думая о последствиях.
Ради украинского народа, я надеюсь, что каким-то образом либо Зеленский образумится, либо Европейский союз. Ведь европейские лидеры могли бы объединить усилия и убедить Зеленского в том, что игра оконченадобавил он
Дэвис предположил, что у Зеленского еще есть шанс заключить выгодную сделку, которая поможет остановить гибель украинцев.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что глава киевского режима совершил преступление против Украины, отказавшись от договоренностей в ходе переговоров с Россией в Стамбуле в 2022 году.