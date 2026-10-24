"Либо Зеленский образумится, либо ЕС": в США высказались о ситуации на Украине Аналитик Дэвис: Европа должна объяснить Зеленскому, что игра окончена

Москва24 окт Вести.Для урегулирования ситуации на Украине европейским политикам необходимо убедить главу киевского режима Владимира Зеленского завершить конфликт. Об этом заявил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

По его словам, исход противостояния уже предрешен.

Мы знаем, что Россия победит, а Украина проиграет. Вопрос лишь в том, насколько тяжелым будет ее поражение сказал эксперт

Дэвис также отметил, что Европа пока не хочет завершения конфликта, поэтому продолжает помогать финансово Украине, не думая о последствиях.

Ради украинского народа, я надеюсь, что каким-то образом либо Зеленский образумится, либо Европейский союз. Ведь европейские лидеры могли бы объединить усилия и убедить Зеленского в том, что игра окончена добавил он

Дэвис предположил, что у Зеленского еще есть шанс заключить выгодную сделку, которая поможет остановить гибель украинцев.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что глава киевского режима совершил преступление против Украины, отказавшись от договоренностей в ходе переговоров с Россией в Стамбуле в 2022 году.