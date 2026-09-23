Военный США в отставке Дэвис: Украине будет еще тяжелее при отказе от условий РФ

В США считают, что Украине будет куда тяжелее при отказе от сделки с РФ Военный США в отставке Дэвис: Украине будет еще тяжелее при отказе от условий РФ

Москва23 сен Вести.Украина, отказавшись от условий России, потерпит более тяжелое поражение, потеряет больше территорий и людей, заявил подполковник армии США в отставке Даниел Дэвис в соцсети X, комментируя заявление Владимира Зеленского по итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

По его мнению, у США, Европы и Украины нет возможностей склонить РФ к принятию их условий по завершению конфликта, поэтому Киев должен согласиться с предложениями Москвы.

Чем дольше мы будем придерживаться бреда, что эти проукраинские условия возможны, тем будет больше гибели украинцев и потерь территорий, а наше поражение — еще хуже написал он

Встреча Трампа с Зеленский прошла во вторник в Нью-Йорке. Глава киевского режима рассказал, что обсуждал с американским лидером так называемое энергетическое перемирие с Россией.