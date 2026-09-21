Москва21 сенВести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс ожидает прогресса в урегулировании украинского конфликта после предстоящих переговоров американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом он заявил в беседе с журналистами.
Я всегда с оптимизмом смотрю на то, что мы сможем добиться прогрессасказал вице-президент
Вэнс напомнил слова Трампа о том, что конфликт между РФ и Украиной оказался самым сложным с точки зрения урегулирования.
По словам политика, встреча главы Белого дома с Зеленским должна состояться завтра или послезавтра.