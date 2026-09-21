Вэнс ждет прогресса по Украине после предстоящей встречи Трампа и Зеленского

Вэнс ожидает прогресса по Украине после встречи Трампа и Зеленского Вэнс ждет прогресса по Украине после предстоящей встречи Трампа и Зеленского

Москва21 сен Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс ожидает прогресса в урегулировании украинского конфликта после предстоящих переговоров американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

Я всегда с оптимизмом смотрю на то, что мы сможем добиться прогресса сказал вице-президент

Вэнс напомнил слова Трампа о том, что конфликт между РФ и Украиной оказался самым сложным с точки зрения урегулирования.

По словам политика, встреча главы Белого дома с Зеленским должна состояться завтра или послезавтра.