Москва12 окт Вести.Завершение конфликта на Украине может произойти в обозримой перспективе, такое мнение высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

(Конфликт – прим. ред.) между Россией и Украиной, вероятно, вступает в финальную фазу написал аналитик на странице в соцсети X

По оценке эксперта, заявление американского президента Дональда Трампа о необходимости провести выборы на Украине, а также договоренности между США с Россией о поставках дизельного топлива сигнализируют о готовности Вашингтона прекратить поддержку Киева.

Трамп, похоже, теперь готов выйти из этой войны нелепым способом, и можно ожидать, что выход будет некрасивым. Но даже такое прекращение войны лучше, чем ее продолжение заключил Дэвис

10 октября президент США заявил, что у главы киевского режима Владимира Зеленского неоднократно была возможность урегулировать конфликт, но он ей не воспользовался. По мнению Трампа, Украине нужен новый лидер, способный достичь мирной договоренности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" отметил, что Зеленский после обвинений Трампа в недоговороспособности пребывает в истерике.