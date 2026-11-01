Москва1 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский выдвигает неадекватные требования для проведения трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины. Такое мнение высказал военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

По словам Дэвиса, президент США Дональд Трамп явно стремится завершить украинский конфликт и рассчитывает организовать предстоящие трехсторонние переговоры. Однако, как отметил аналитик, Зеленский заявляет о собственных условиях и ожидает, что остальные участники сначала выполнят его требования, поскольку он не намерен просто прийти на переговоры и пойти на уступки.

Зеленский говорит, что у него есть условия, и всем участникам сначала придется выполнить его желания, потому что он не собирается просто прийти на переговоры и все сдать … Он рассуждает, будто он на равных с Россией … и находится в том положении, когда может требовать выполнения своих условий сказал аналитик

Дэвис полагает, что "этого не будет".

Аналитик предположил, что участники переговоров вряд ли всерьез воспримут подобный подход. Он иронично отметил, что российская сторона едва ли согласится уступать Зеленскому, учитывая, что, по его оценке, Россия имеет преимущества как на земле, так и в воздухе.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине может завершиться "в недалеком будущем". При этом конкретные сроки возможного урегулирования глава Белого дома не назвал.