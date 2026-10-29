Москва29 окт Вести.Любое возобновление переговорного процесса по конфликту на Украине сразу же выявляет политиков и государства, которые хотят не мира, а продолжения войны против России руками украинцев. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный.

Военкор прокомментировал возможное возобновление переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Переговорный процесс очень объемно и явно фиксирует те стороны, которые совсем не заинтересованы в завершении боевых действий. Это видно даже человеку, который не искушен в политических перипетиях и не следит за поведением так называемых европейских лидеров. Как только намечается уверенный переговорный трек - даже не успех в переговорах, а просто запуск системного переговорного процесса, - сразу видны те политические силы и те государства, которые менее всего хотят мира и более всего хотят продолжения войны руками украинцев против Российской Федерации. И в этом смысле, конечно, показательно поведение Германии, показательно поведение демократов в Соединенных Штатах Америки. Показательны абсолютно действия европейских карликов, которые пытаются играть в большую европейскую политику сказал Поддубный

По мнению военкора, России сейчас необходимо сосредоточиться на конструктивных переговорах по украинскому конфликту и в то же время продолжать давление на фронте.