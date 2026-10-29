Поддубный: РФ надо сосредоточиться на переговорах и продолжать давить на фронте

Поддубный рассказал, на чем России нужно сосредоточиться в рамках спецоперации Поддубный: РФ надо сосредоточиться на переговорах и продолжать давить на фронте

Москва29 окт Вести.России необходимо сосредоточиться на конструктивных переговорах по украинскому конфликту и в то же время продолжать давление на фронте. Такое мнение выразил военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он обратил внимание на то, что Вооруженные силы (ВС) РФ сохраняют темпы наступления и идут вперед.

Нам, конечно, необходимо, сосредоточившись и на конструктивных переговорах, продолжать оказывать максимальное давление в зоне специальной военной операции. Я напомню, что армия России продолжает инициативно действовать, несмотря на то, что мы в наступлении провели уже достаточно длительный период специальной военной операции. Мы сохраняем темпы. Получается у российской армии и повышать боеспособность частей и соединений, которые идут вперед, и, естественно, поддерживать боеспособность сказал Поддубный

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия расширяет освобожденные территории в зоне проведения специальной военной операции. Так, 28 октября стало известно об освобождении населенных пунктов Алисовка в Харьковской области и Бариловка в Сумской области.