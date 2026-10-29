Москва29 окт Вести.Переговорная позиция России стала сильнее на фоне "дырявой" противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение озвучил корреспондент, заместитель гендиректора ВГТРК, Герой РФ Евгений Поддубный в комментарии Владимиру Соловьеву для ИС "Вести".

Он подчеркнул, что у России самые передовые компетенции в области противовоздушной и противоракетной обороны.

Почему наша переговорная позиция сейчас сильнее, чем еще совсем недавно? В этом смысле можно вернуться как раз к планированию Пентагона. Противовоздушная оборона противника дырявая. Это прямое следствие того, что сделана была ставка на американские системы Patriot. Ни на что делать ставку сейчас киевский режим не может и [боеприпасов] PAC-3 для системы Patriot катастрофически не хватает сказал Поддубный

По его словам, у коллективного Запада наблюдается серьезный дефицит боеприпасов.

Мы знаем, что на перехват одной баллистической цели необходимо потратить минимум две ракеты, по расчетам всех военных специалистов, а иногда и больше. И, собственно говоря, те поставки Киева, которые сейчас пытаются наскрести всем западным миром, могут поразить что-то около 12 наших баллистических ракет в совокупности. А это ничто для того объема огневого поражения, который ежедневно, ежесуточно организовывает армия России резюмировал он

Поддубный также рассказал, на чем России нужно сосредоточиться в рамках спецоперации.