Москва29 октВести.Переговорная позиция России стала сильнее на фоне "дырявой" противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение озвучил корреспондент, заместитель гендиректора ВГТРК, Герой РФ Евгений Поддубный в комментарии Владимиру Соловьеву для ИС "Вести".
Он подчеркнул, что у России самые передовые компетенции в области противовоздушной и противоракетной обороны.
Почему наша переговорная позиция сейчас сильнее, чем еще совсем недавно? В этом смысле можно вернуться как раз к планированию Пентагона. Противовоздушная оборона противника дырявая. Это прямое следствие того, что сделана была ставка на американские системы Patriot. Ни на что делать ставку сейчас киевский режим не может и [боеприпасов] PAC-3 для системы Patriot катастрофически не хватаетсказал Поддубный
По его словам, у коллективного Запада наблюдается серьезный дефицит боеприпасов.
Мы знаем, что на перехват одной баллистической цели необходимо потратить минимум две ракеты, по расчетам всех военных специалистов, а иногда и больше. И, собственно говоря, те поставки Киева, которые сейчас пытаются наскрести всем западным миром, могут поразить что-то около 12 наших баллистических ракет в совокупности. А это ничто для того объема огневого поражения, который ежедневно, ежесуточно организовывает армия Россиирезюмировал он
Поддубный также рассказал, на чем России нужно сосредоточиться в рамках спецоперации.