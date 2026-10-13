Поддубный: вопрос существования киевского режима после зимы стоит очень серьезно Поддубный: вопрос о том, переживет ли киевский режим зиму, стоит очень остро

Москва13 окт Вести.Вопрос о том, сможет ли киевский режим пережить приближающуюся зиму, стоит очень серьезно, заявил Герой России военкор Евгений Поддубный в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Даже если брать во внимание только публичные сигналы и те действия, которые предпринимает Зеленский, понятно, что там вопрос, переживет ли киевский режим зиму, тоже стоит очень серьезно. По той простой причине, что системное огневое поражение Вооруженных сил России по объектам логистики, энергетики, по объектам военной инфраструктуры, по объектам цифровой инфраструктуры постепенно приводит к тому, что Украина теряет ту базу, которая позволяет ей вести не только боевые действия, но и в целом вести крупные деструктивные действия по отношению к России сказал Поддубный

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что предстоящей зимой Украина столкнется с трудностями на фоне ситуации с топливом и проблемами в энергетике, но украинское население уже не считает катастрофой длительное отсутствие воды и света.