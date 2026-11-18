Поддубный: Киев хочет эмоциональной реакции на свои действия, но ее не будет

Поддубный объяснил, какой реакции ждет Киев в ответ на свои действия Поддубный: Киев хочет эмоциональной реакции на свои действия, но ее не будет

Москва18 ноя Вести.Киевский режим, нанося удары по объектам на территории России, ждет ответной эмоциональной реакции, но ее не будет. Об этом заявил военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он подчеркнул, что Киеву жизненно необходимо продолжение боевых действий.

Сейчас хорошо видно, кому жизненно необходимо продолжение войны. И атаки по нашим объектам как раз ярко это демонстрируют и говорят ... Противник продолжает сохранять способность делать нам неприятно и больно, но мы все равно победим. Здесь просто понятно, чего противник хочет, понятно, какой эмоциональной реакции противник хочет, но мы не будем давать повод радоваться сказал Поддубный

Также журналист отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский опасается, что окончание боевых действий приведет к расследованию его преступлений.