Поддубный: Украина не может понять одной очень важной истории про СВО

Поддубный объяснил, чего не понимает Киев касательно спецоперации на Украине Поддубный: Украина не может понять одной очень важной истории про СВО

Москва18 ноя Вести.Киевский режим не осознает, что Россия не хотела войны, когда начинала специальную военную операцию на Украине, и сегодня Москва демонстрирует очень договороспособный подход. Об этом сообщил военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный в интервью Владимиру Соловьёву, сообщает ИС "Вести".

Он подчеркнул, что при этом Россия способна достичь поставленных целей и исключительно военным способом.

Противник не понимает одной очень важной истории, что Россия изначально, начиная специальную военную операцию, совсем не хотела войны. И в этом смысле мы и сейчас демонстрируем очень договороспособный подход во всех вопросах. Но мне кажется, что вот эти возможности, они с каждым разом становятся все уже и уже. А чего не может понять наш противник, что и исключительно военным способом мы можем добиться всех целей СВО. Просто вопрос, какую цену противнику за это придется заплатить объяснил Поддубный

Также журналист отметил, что киевский режим ждет ответной эмоциональной реакции, когда наносит удары по объектам на территории России, но ее не будет.