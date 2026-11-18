Москва18 ноя Вести.Киевский режим и европейские страны будут стремиться сорвать переговорный процесс между Россией и США, причем активность таких попыток может возрасти по мере продвижения диалога. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для информационной службы "Вести" заявил военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный.

Киевский режим делает все возможное для того, чтобы изменить, например, нашу позицию по переговорному процессу и вывести эскалацию на новый уровень. Более того, я предполагаю, что чем глубже будет проходить переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном, тем, собственно говоря, больше будет стараться Киев сорвать этот переговорный процесс. Не только Киев, но еще и многие европейские столицы заявил Поддубный

При этом военкор подчеркнул, что Россия сохраняет возможность добиться поставленных целей СВО военным путем.

Здесь, как всегда, важнее всего то, что происходит на земле, на переднем крае, важнее всего то, что делает сейчас армия России. Армия России продолжает удерживать инициативу, продолжает вести наступательные действия на ключевых направлениях специальной военной операции. И здесь, несмотря на то, что мы действительно выражаем заинтересованность в том, чтобы ликвидировать первопричины начала специальной военной операции и добиться целей СВО еще и путем дипломатических переговоров, несмотря на это, сейчас хорошо видно, что наша страна сохраняет решимость и возможность, и способность добиться своих целей и военным путем исключительно сказал Поддубный

Ранее Герой России заявил, что любое возобновление переговорного процесса по конфликту на Украине сразу же выявляет политиков и государства, которые хотят не мира, а продолжения войны против РФ руками украинцев.