Поддубный объяснил, почему Киев не может завершить конфликт Поддубный заявил о недальновидности противников России

Москва18 ноя Вести.Киевский режим заинтересован в продолжении боевых действий с Россией, поскольку их завершение может привести к разбирательствам преступлений главы киевского режима Владимира Зеленского и его команды. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для информационной службы "Вести" заявил военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный.

По словам военкора, действия противников России отличаются предсказуемостью и недальновидностью. Кроме того, сейчас становится заметнее, какие страны заинтересованы в продолжении конфликта.

Удивительным образом фиксирую для себя, насколько нетонко ведут себя наши враги, насколько предсказуемо, насколько недальновидно. Потому что сейчас, на самом деле, хорошо заметно, кто в Европе более всего заинтересован в продолжении боевых действий. Это не секрет, но необходима фиксация, киевский режим по природе своей не может себе просто позволить завершение войны и фактически кормится погибшими, потому что как только боевые действия завершатся, встанет вопрос о тех преступлениях, которые совершил Зеленский и его команда. И, собственно говоря, здесь уже пойдет совсем другой для них разговор сказал Поддубный

Он также обратил внимание на сигналы со стороны Соединенных Штатов.

Мы видим и сигналы, которые, например, Вашингтон отправляет киевскому режиму: столько скандалов, столько, собственно говоря, "неожиданных" плохих историй, которые становятся достоянием общественности, давно не было отметил Поддубный

Ранее Поддубный заявил, что киевский режим физически не может себе позволить, чтобы война на Украине когда-нибудь закончилась, иначе это приведет к его формальному уничтожению.