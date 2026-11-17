Килинкаров: без гарантий Зеленский не хочет завершать конфликт с Россией Килинкаров рассказал, в чем интерес Зеленского продолжать противостояние с РФ

Москва17 ноя Вести.На данном этапе глава киевского режима Владимир Зеленский всеми силами противится завершению конфликта с Россией, поскольку личных гарантий у него и его окружения нет.

Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Он отметил, что интересы Украины представлять некому.

Не в интересах украинского режима сегодня прекращение этой войны. Тут можно приводить косвенные, прямые доказательства того, что они не заинтересованы. Ну вот Зеленский, к примеру. Давайте мы будем смотреть на позицию украинской стороны не с точки зрения интересов Украины, потому что интересы Украины некому представлять ... А есть Зеленский, который представляет интересы своей "клики", которая есть на Украине. Интерес Зеленского заключается в том, что на данном этапе ни при каких условиях конфликт завершать нельзя. Почему? Потому что нет личных гарантий для Зеленского и нет гарантий для его окружения прокомментировал экс-депутат

Однако, по словам политика, глава киевского режима пытается их активно искать.

А какие могут быть гарантии? ... Любой уходящий президент, конечно же, думает о том, какие гарантии безопасности у него будут после того, как он покинет этот пост. Какие там могут быть гарантии? Преемник — раз — или внешние гарантии в случае с Украиной, потому что она полностью контролируется фактически извне, и такие гарантии Зеленский хотел бы получить у кого-то там на Западе добавил он

Ранее Килинкаров заявил, что ракетно-дронные атаки и терроризм со стороны Украины возрастает, когда происходит инициация переговорного процесса или он близок к компромиссу.