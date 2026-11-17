Москва17 ноя Вести.Террористические атаки со стороны Украины связаны с попыткой сорвать переговоры, поскольку они невыгодны для Киева. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Он отметил, что ракетно-дронные атаки и терроризм возрастает, когда происходит инициация переговорного процесса или он близок к компромиссу.

Теперь что касается ракетно-дронных атак. Ну, несложно за все время конфликта было бы проследить, что эти ракетно-дронные активность, она растет по мере того, как кто-то инициирует некий переговорный процесс, или переговорный процесс близок к некому компромиссу. Вот в этот самый период растут эти самые ракетно-дронные атаки и террористическая деятельность украинской стороны. И не нужно это оправдывать тем, что такими атаками Украина хочет усилить свою переговорную позицию. Это не с этим связано, это связано с желанием сорвать этот переговорный процесс. Ничего большего за этим не стоит заявил политик

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в комментарии "Соловьёв Live" заявил, что есть все основания признать киевский режим террористическим. Также он отметил, что терроризм – неизлечимая болезнь, как бешенство. А если ее нельзя вылечить, значит нужно ликвидировать.