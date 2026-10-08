Москва8 окт Вести.Вместо готовности пойти на компромисс, Украина педалирует эскалацию конфликта с Россией. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Он отметил, что со стороны Украины на данный момент исходят исключительно угрозы и подготовка террористических актов.

Теперь по поводу очередных трехсторонних встреч… Вот у Сергея Викторовича Лаврова (глава МИД РФ) есть сомнения в целесообразности проведения таких встреч. Честно говоря, это абсолютно логично, потому что я, например, не вижу никаких сигналов со стороны Украины о некой готовности к переговорному процессу. сказал политик

Я хочу напомнить, как должен был бы вообще восстановиться переговорный процесс... Он был прерван в результате того, что ни одна из сторон не шла на определенные компромиссы, что не давало возможности, как утверждали американцы, провести некий конструктивный диалог и выйти на некие решения. Они сказали: "Мы не будем заниматься Украиной, пока не изменится позиция той или иной стороны и не будет демонстрации готовности к неким компромиссам"… Пока что я не вижу абсолютно никаких компромиссов со стороны Украины. Пока я вижу очередные угрозы, очередные совещания и подготовки очередных террористических актов — то есть я вижу действия, направленные на эскалацию конфликта резюмировал он

Ранее политик отметил, что существовать как самостоятельное государство Украина не сможет. По его словам, у страны есть 2 варианта: или войти в состав Европейского союза, или стать частью России.