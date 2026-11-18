Килинкаров: мира с Украиной можно достигнуть только на пике конфликта

Мир через эскалацию: экс-депутат о пути к договоренностям о мире с Украиной Килинкаров: мира с Украиной можно достигнуть только на пике конфликта

Москва18 ноя Вести.Мирные договоренности с Украиной возможны только в условиях максимальной эскалации конфликта, когда противник осознает бесполезность дальнейшего сопротивления. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Если нам удастся достичь каких бы то ни было мирных договоренностей с Украиной, то они могут быть только на пике эскалации. Вот прямо на максимуме. Когда уже будет изменен баланс сил, когда уже будет понимание у противной стороны, что дальнейшее сопротивление просто бесполезно, но не ранее сказал Килинкаров

Ранее он заявил, что война для Украины — это одна из форм диалога. Атака на Крымский мост, осуществленная ВСУ с использованием множества беспилотников, является провокацией, которая направлена на подрыв саммита лидеров в Китае. Она представляет собой своеобразную форму "диалога" Украины на международной арене.