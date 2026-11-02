Экс-депутат Рады сделал прогноз, когда будут подвижки в переговорах Украины и РФ Килинкаров: успехи в урегулировании конфликта на Украине будут не раньше весны

Москва2 ноя Вести.Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что не питает иллюзий относительно возможных скорых переговоров по урегулированию украинского конфликта, и прогнозирует реальные подвижки в мирном процессе не раньше весны 2027 года. Такое заявление он сделал информационной службе "Вести".

Что касается переговоров, я не питаю абсолютно никаких иллюзий. Я всегда выступал за диалог, диалог всегда лучше, чем его отсутствие, но тем не менее у меня нет абсолютно никакой уверенности в том, что разного рода форматы, которые мы можем провести в самое ближайшее время, могут привести нас к определенному политическому успеху… У меня твердое впечатление, что зимняя военная кампания будет, и если мы сможем выйти на некий реальный переговорный процесс, то, скорее всего, это может сложиться не ранее, чем весна 2027 года заявил Килинкаров

По словам эксперта, участие в различных инициативах необходимо, но рассчитывать нужно на результаты на поле боя.

В рамках возможных трехсторонних встреч, возможно там G-20, возможно еще какие-то встречи будут, наверное, еще будут какие-то инициативы альтернативные тем, которым, может быть, не суждено будет сбыться, но участвовать во всех этих процессах нужно, но надо рассчитывать исключительно на результаты на поле боя, и никакие другие факторы не дадут нам возможности достичь тех целей, которые были поставлены в результате проведения специальной военной операции сказал Килинкаров

Ранее Килинкаров заявил, что переговоры между Россией и Украиной возможны только на пике эскалации, когда одна из сторон поймет, что возможные шаги закончились.