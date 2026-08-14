Москва14 авг Вести.Переговоры между Россией и Украиной возможны только на пике эскалации, когда одна из сторон поймет, что возможные шаги закончились. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Сейчас нам говорят: "У нас [Украины] есть некий план". Ну хорошо, у вас есть план. Этот план предусматривает позицию Российской Федерации, которая была озвучена сто раз? Я убежден, не будет в том плане, который представил Зеленский, ни одного пункта, который бы касался долгосрочного устойчивого мира. Ну, хотя бы исходя из того, что этот долгосрочный, устойчивый мир не нужен Зеленскому. Он, возможно, нужен украинцам, которые устали от этой войны, им тяжело в этой войне… Но это не вписывается в интересы политической элиты во главе с Зеленским заявил Килинкаров

Экс-депутат подчеркнул, что, по его мнению, переговоры, ведущие к прочному миру, начнутся только на пике эскалации конфликта.

Я считаю, что как раз переговорный процесс может быть на пике эскалации. Вот в тот момент, когда уже сторона одна или другая понимает: все, дальше уже нельзя. Нравится, не нравится, надо садиться и о чем-то договариваться. А не так, что давайте мы вот сейчас порт разблокируем, давайте введем воздушное перемирие, а потом морское перемирие. И на этом фоне, как вы думаете, есть перспективы завершить этот конфликт? Нет. Потому что каждый применяет инструменты давления на противную сторону. Вот и все. По-другому не будет. И пока мы не выйдем на этот пик эскалации, никакого серьезного переговорного процесса не будет сказал Килинкаров

Ранее Килинкаров предположил, когда наступит пик эскалации украинского конфликта.